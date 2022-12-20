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防疫雙險單週理賠續破百億 今年理賠已逼近2千億元

2022/12/20 19:28（12/20 19:33 更新）
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今年防疫雙險已理賠新台幣1990.61億元，單週理賠增額達103.67億元，再創新高。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
今年防疫雙險已理賠新台幣1990.61億元，單週理賠增額達103.67億元，再創新高。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北20日電）今年防疫雙險已理賠新台幣1990.61億元，單週理賠增額達103.67億元，再創新高；除了6家產險申請現金增資984.99億元獲准，兆豐產險已決議二度增資60億元，將帶動產險業現金增資規模破千億大關。

金管會公布，今年截至12月19日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達488.17萬件、保費收入45.47億元，理賠件數387.43萬件、理賠金額1583.53億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入35倍。

相較前一次公布、即截至12月12日統計，防疫險理賠件數單週增加19.44萬件、理賠金額單週增加85.42億元，防疫險單週理賠增額續創今年新高，在資金調度及加派人力下，產險業大有年底前清倉的意味。

金管會今天同步公布，今年截至12月19日止，疫苗險承保件數達242.07萬件、保費收入10.17億元，理賠件數97.72萬件、理賠金額407.08億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入40倍，理賠件數單週增加4.33萬件、理賠金額單週增加18.24億元。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險二度增資200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元。

此外，兆豐產險董事會16日決議減資24.2億元彌補虧損，再辦理私募現金增資60億元，若加計兆豐產險二度增資規劃，今年產險業董事會決議現金增資規模將衝破千億大關。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增2家產險遞件，合計已有5家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：林淑媛）1111220

#兆豐產險董事會
#金管會
#和泰產險
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