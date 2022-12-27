產險業史上最慘一年 防疫雙險理賠衝破2000億

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（中央社記者謝方娪台北27日電）今年防疫雙險已理賠新台幣2071.93億元，正式衝破2000億大關，單週理賠增額則收斂至81.31億元；除了6家產險向金管會申請現金增資984.99億元獲准，兆豐產險及新安東京海上產險董事會已分別通過二度及三度增資計畫。

金管會公布，今年截至12月26日止，一般法定傳染病防疫險承保件數近488.2萬件、保費收入45.48億元，理賠件數近402.44萬件、理賠金額1653.11億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入36倍。

相較前一次公布、即截至12月19日統計，防疫險理賠件數單週增加15萬件、理賠金額單週增加69.57億元，防疫險單週理賠增額在連2週破80億元後，出現收斂跡象。

金管會今天同步公布，今年截至12月26日止，疫苗險承保件數達242.08萬件、保費收入10.17億元，理賠件數100.55萬件、理賠金額418.82億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入41倍，理賠件數單週增加2.83萬件、理賠金額單週增加11.74億元。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險二度增資合計200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元。

不僅如此，兆豐產險董事會16日已決議減資24.2億元彌補虧損、再辦理私募現金增資60億元，啟動二度增資計畫；新安東京海上產險董事會23日也通過三度增資計畫、規模達80億元，預計明年完成。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增2家產險遞件，合計已有5家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：楊凱翔）1111227