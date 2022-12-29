產險業是否集體不合理漲價 金管會要查3個月內交報告

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（中央社記者謝方娪台北29日電）市場傳出，再保費率喊漲，帶動明年產險業多險種將出現漲價潮。立法院財政委員會今天臨時提案，要求金管會調查是否有產險業者集體不合理漲價，並在3個月內提出書面報告。

根據金管會統計，今年截至12月26日止，防疫雙險已理賠新台幣2071.93億元，正式衝破2000億大關，篤定成為產險業最賠錢保單；目前已有6家產險公司向金管會申請現金增資984.99億元獲准，產險業現金增資規模刷新歷年新高。

受防疫險理賠潮影響，產險業傷筋動骨，風險承擔能力下降，自留風險額度勢必降低、再保比率將會拉高，因此，若再保公司費率喊漲，勢必會牽動仰賴再保程度高的險種隨之調漲。不過立委質疑，產險業多險種喊漲，是否是轉嫁防疫險虧損。

立法院財政委員會今天臨時提案指出，產險業者在防疫險大賠後，民間盛傳明年各種產險險種將集體漲價，但保單漲價依據應為風險等多重考量，而非彌補特定險種虧損，財委會要求金管會調查是否有業者集體不合理漲價，並在3個月內提出書面報告。

金管會保險局副局長蔡火炎今天晚間在例行記者會說明，原則上，防疫險虧損並不會影響其他險種保費調整。

蔡火炎指出，金管會「保險商品銷售前程序作業準則」明定，保險業開發保單時，必須確認引用的經驗資料和費率釐定具關聯性，且費率要符合適足性、合理性以及公平性，並反映各項成本及合理利潤，銷售後也要定期檢視商品費率是否合理適足，並做必要調整修正。

蔡火炎表示，一般商業保險，是由個別公司在合於法規規範前提下，自行決定費率是否要調整，在費率精算上，調整基礎是以各險種損失經驗為主，不同險種損失經驗並不會互相影響。（編輯：楊蘭軒）1111229