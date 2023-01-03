衝擊挑戰不斷 保險業2022年現金增資逾1572億創新高

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（中央社記者謝方娪台北3日電）美國暴風升息，讓壽險業面臨淨值危機，產險業則受防疫險理賠海嘯衝擊。金管會公布，壽險業2022年現金增資新台幣587.03億元、創3年新高，產險業則現金增資984.99億元，年增911倍，合計保險業去年現金增資1572.02億元，創下新高。

金管會今天公布，2022年全年防疫險及疫苗險合計理賠2116.45億元，如產險業界先前預估，衝破2000億元大關；防疫雙險爆量理賠潮，讓產險業2022年現金增資規模衝上歷史新高，達984.99億元。

相比2021年全年產險業僅1家申請現金增資、規模1.08億元，2022年全年產險業現金增資規模年增高達911倍。

2022年全年壽險業現金增資規模則達587.03億元，分別為國泰人壽增資350億元、三商美邦人壽二度增資合計87.26億元、台新人壽增資50億元、安達人壽增資1.04億元、第一金人壽增資5億元、新光人壽增資93.73億元；壽險業2022年現金增資規模創3年新高。

合計2022年整體保險業現金增資規模達1572.02億元，相比2021年現金增資243.64億元，年增5.45倍，其中主要是產險業現金增資金額暴增所致。

金管會並公布，2022年共5家金控辦理現金增資、規模合計844億元，創4年新高；分別為國泰金增資525億元、永豐金增資114億元、台新金增資53億元、新光金增資122億元、國票金增資30億元。（編輯：林淑媛）1120103