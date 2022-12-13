防疫雙險單週理賠飆破百億創新高 5家產險融通借款

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今年防疫雙險合計已理賠新台幣1886.93億元，因理賠遞延效應等3大因素，單週理賠增額高達100.19億元，創下新高。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者謝方娪台北13日電）今年防疫雙險合計已理賠新台幣1886.93億元，因理賠遞延效應等3大因素，單週理賠增額高達100.19億元，創下新高；有5家產險申請短期融通借款獲准、6家產險申請現金增資984.99億元獲准。

金管會今天公布，今年截至12月12日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達488.12萬件、保費收入45.46億元，理賠件數367.98萬件、理賠金額1498.1億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入33倍。

相較前一次公布、即截至12月5日統計，防疫險理賠件數單週增加19.32萬件、理賠金額單週增加81.83億元，防疫險單週理賠增額飆上今年單週新高。

金管會同步公布，今年截至12月12日止，疫苗險承保件數達242.06萬件、保費收入10.17億元，理賠件數93.38萬件、理賠金額388.83億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入38倍，理賠件數單週增加4.33萬件、理賠金額單週增加18.35億元，連2週上揚。

防疫雙險單週理賠增額飆上100.19億元，創今年新高，金管會官員分析3大原因，第一是理賠遞延效應，因居家隔離走入歷史，相關理賠申請件一度飆高，如今逐步顯現在數據上；第二是部分產險公司加派人力處理理賠件；第三是隨資金調度及增資款進帳，產險公司加緊腳步處理賠款。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資984.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險二度增資200億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增2家產險遞件，合計已有5家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：林淑媛）1111213