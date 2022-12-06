金融三業前10月賺5585億 年減逾3成
2022/12/6 22:44
（中央社記者謝方娪台北6日電）股債雙殺、防疫險風暴籠罩，金融三業中，僅銀行業獲利挺住正成長，保險業及證券期貨投信業雙雙呈現衰退，合計金融三業前10月稅前獲利新台幣5585.19億元，年減32.55%。
金管會今天公布金融三業獲利概況，金融三業中，以銀行業獲利最亮眼，前10月稅前盈餘3479.1億元，年增10.9%。
金管會銀行局副局長童政彰分析，因升息因素，挹注銀行業利息淨收益，因此銀行業獲利相對穩定。
保險業前10月稅前盈餘1576億元，相比去年同期衰減60.3%；其中，壽險業因股債市況不佳，投資淨收益縮水，前10月稅前盈餘2914億元，年減22.4%，產險業則受防疫險理賠重壓，前10月稅前大虧1338億元。
證券期貨投信業受股市價量齊跌等因素影響，獲利在金融三業中墊底，前10月稅前盈餘530.09億元，年減54.92%。
金管會證期局副局長張子敏指出，因自營業務評價出現損失，券商前10月稅前盈餘367.74億元，年減63.38%；投信業前10月稅前盈餘115.5億元，年減11.8%，主因今年整體管理規模下降所致。
至於期貨商則受惠銀行存款利率調升，自有資金及客戶保證金利息收入增加，帶動前10月稅前盈餘達46.85億元，年增15.39%。（編輯：楊凱翔）1111206
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