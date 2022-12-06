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壽險業住院日額融通給付落日？保險局：可自行決定

2022/12/6 20:58
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（中央社記者謝方娪台北6日電）產險業12月1日起陸續取消防疫險住院日額融通給付，回歸保單條款，對於壽險業法定傳染病住院醫療險是否比照辦理，金管會保險局今天表示，壽險公司可自行決定是否融通理賠。

隨防疫政策鬆綁，國內醫療量能逐步恢復正常，產險公司陸續公告，12月1日起防疫險保戶實際入住醫院接受診療才可請領住院日額給付，即防疫險住院日額理賠回歸保單條款，輕症居家照護不再融通給付。

因部分壽險公司先前推出法定傳染病住院醫療險，同樣有配合輕症居家照護政策，住院日額採融通給付，如今壽險業是否有比照產險業取消融通政策，引起關注。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會表示，目前沒有接獲壽險公司反映要比照產險業防疫險取消融通理賠，針對含法定傳染病的日額型住院醫療險是否回歸契約條款，各壽險公司可自行決定。

林志憲進一步指出，壽險公司可考量醫療行為處置及實務作業情形，判斷是否繼續融通給付；他也提到，先前配合住院日額融通給付，壽險業理賠率同樣已超出預期。（編輯：楊蘭軒）1111206

#林志憲
#金管會保險局
#產險公司
林志憲
金管會證實：部分南非幣境外基金申贖及配息延遲 防疫險住院日額不再融通 金管會：保險公司自己決定
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