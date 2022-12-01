防疫險住院日額不再融通 金管會：保險公司自己決定

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（中央社記者謝方娪台北1日電）多家產險公司即日起防疫險住院日額理賠回歸保單條款，輕症居家照護不再融通給付。金管會表示，保險公司決議回歸契約條款辦理，不須金管會核准，由各保險公司自行決定是否要融通給付。

隨防疫政策鬆綁，國內醫療量能逐步恢復正常，產險公司陸續公告，12月1日起防疫險保戶實際入住醫院接受診療才可請領住院日額給付。

不僅檯面上有公告的產險公司防疫險住院日額不再融通給付，有部分產險公司表示，同樣即日起回歸保單條款，防疫險住院日額不再從寬認定。

金管會保險局副局長林志憲今天在例行記者會表示，今年4月為配合輕、重症分流，金管會協調產險公會，輕症居家照護比照一般住院辦理；這當初並非金管會核准，因此保險公司決議回歸契約條款辦理，同樣不需經金管會核准。

媒體提問，金管會是否有統計目前有幾家保險公司防疫險住院日額不再融通給付，林志憲回應，居家照護給付由公司自行審酌決定，保險局並無特別統計，「看新聞媒體講已經有6家」。

林志憲說明，根據保單契約條款，實際住院才能有住院日額給付，居家照護並無住院，先前保險公司是考量醫療量能吃緊，且公司在履約上還能控制，因此善盡社會責任，給予融通給付。

金管會官員表示，保險公司善盡社會責任，在醫療量能非常吃緊時，配合整體政府政策進行相關調整，考量現在醫療量能慢慢恢復、疫情漸趨和緩，加上理賠率已超過當時預期，回歸保單條款是自然現象。（編輯：楊凱翔）1111201