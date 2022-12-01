防疫險住院日額融通落日 5產險12/1起回歸保單條款

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（中央社記者謝方娪台北1日電）隨防疫政策鬆綁，國內醫療量能逐步恢復正常，產險業防疫險住院日額理賠回歸保單條款，有5家產險公司陸續公告，即日起防疫險保戶實際入住醫院接受診療，才可請領住院日額給付。

因應輕症居家照護政策，今年4月金管會協調產、壽險公會訂定防疫險理賠融通原則，輕症居家照護可比照一般住院，融通給付住院日額。

隨國內疫情變化，醫療量能逐漸恢復常態，富邦產險、國泰世紀產險、兆豐產險、中信產險及明台產險等產險公司於網站公告，今年12月1日起防疫險住院日額不再融通理賠，回歸保單條款認定。

富邦產險指出，前段時間疫情嚴峻，考量醫療資源量能不足並配合防疫政策，公司共體時艱彈性處理，放寬原需入院接受診療與用藥但受限於醫療量能而無法入院的居家照護保戶，得以檢具醫師開立公費抗病毒用藥證明，申請防疫險住院日額理賠金。

富邦產險表示，自今年12月1日起，防疫險確診者住院日額給付將回歸保單條款認定，即保戶需實際入住醫院接受診療，才可請領住院日額給付，不過今年11月30日前首次確診的保戶，只要居家照護期間有醫師診斷並開立公費抗病毒處方藥物，仍彈性放寬給付住院日額。

國泰產險公告，目前疫情演變且輕症居多，隨防疫措施持續放寬，產險業防疫險已無當時疫情嚴峻時配合醫療量能不足從寬融通給付的考量，自今年12月1日零時起，確診者住院日額保險金賠付回歸保單條款約定辦理。

兆豐產險宣布，隨國內疫情趨緩且邊境逐步開放，民眾生活漸歸正常，醫療量能已恢復常態水準，自今年12月1日零時起確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）者，依保險契約條款約定按實際住院日數給付住院日額保險金。

中信產險及明台產險網站均有類似公告，自今年12月1日起，防疫險住院日額理賠原則回歸保單約定辦理。

根據金管會公布統計，今年截至11月28日止，防疫雙險合計已理賠新台幣1721.36億元，其中一般法定傳染病防疫險理賠金額達1362億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入30倍。（編輯：張均懋）1111201