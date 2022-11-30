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第三度現增 台灣人壽增資中信產65億元

2022/11/30 22:17
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（中央社記者蘇思云台北30日）中信金控今天發布重大訊息，中信產險預計先減資近新台幣62億元，再增資65億元，並由台灣人壽全數認購。這是中信產因防疫保單第三次增資，三次增資總金額共155億元。

中信金今天代中信產險公告，中信產決議辦理減資彌補虧損案以及現金增資發行普通股案，先減資近62億元，減資比例達99.99%，減資後，中信產再以每股10元辦理現金增資65億元，以充實自有資本與提升資本適足率。這次65億元增資，由中信產的母公司台灣人壽全數認購。

台灣人壽日前在11月中的法說會上指出，中信產前10月認損143億元，今年理賠狀況到10月底，理賠申請124億元、件數29萬件，143億元提列損失後，讓產險淨值、資本適足率為負，因此規劃三度增資。

中信產6月底先增資40億元，9月第二次先減資再增資50億元，這次也是先減資再增資65億元，三次增資總金額達155億元。

中信產險董事會今天也決議通過，將轉讓申設中國信託網路產險的相關權利及義務予母公司台灣人壽。（編輯：楊凱翔）1111130

#中信產
#台灣人壽
#中信
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