防疫雙險理賠逾1721億 6大產險增資760億獲准

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（中央社記者謝方娪台北29日電）今年防疫雙險合計已理賠新台幣1721.36億元，單週理賠增額下滑至68.37億元。金管會今天表示，新安東京海上產險申請二度增資獲准，6大產險合計已申請增資760億元。

金管會今天公布，今年截至11月28日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達488.03萬件、保費收入近45.45億元，理賠件數336.58萬件、理賠金額1362億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入30倍。

相較前一次公布、即截至11月21日統計，防疫險理賠件數單週增加12.7萬件、理賠金額單週增加近57.37億元，防疫險單週理賠增額轉降。

產險業者強調，疫情階段高峰確實已過，但仍會密切關注整體疫情及防疫政策變化。

金管會同步公布，今年截至11月28日止，疫苗險承保件數達242.03萬件、保費收入10.17億元，理賠件數86.19萬件、理賠金額359.36億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入35倍，理賠件數單週增加2.67萬件、理賠金額單週增加11億元，疫苗險理賠增額連5週下滑。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資約760億元，6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計約200億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：黃國倫）1111129