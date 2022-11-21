國泰防疫險有效保單降至65萬件 李長庚呼籲疫情降級

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（中央社記者謝方娪台北21日電）國泰產險10月底防疫險有效件數降至65.3萬件，國泰金總經理李長庚呼籲，台灣各項防疫管制均已放寬，指揮中心應考慮降級降類，讓民眾回歸自我健康管理，以便經濟及生活秩序恢復常軌。

國泰金控今天舉行第3季法人說明會，子公司國泰世紀產險受防疫險風暴影響，前3季稅後淨損新台幣111.23億元。

國泰產險資深副總經理許嘉元指出，若不考慮再保因素，今年前10月國泰產險已賠付直接賠款加上賠款準備合計215.9億元；考慮再保因素後，國泰產險自留已賠付賠款加上自留賠款準備合計180.9億元。

另針對已發生尚未報案或尚未賠付的賠款，國泰產險截至10月底提存自留賠款準備餘額達30.7億元。

許嘉元指出，近期疫情已稍緩和，每日確診人數逐漸下降，加上政府陸續調整防疫政策，後續仍會密切關注相關發展、隨時調整賠款準備。

為強化公司資本，許嘉元表示，國泰產險10月20日董事會已通過二度增資計畫，規模達100億元，希望在今年12月底前完成注資。

許嘉元指出，截至今年10月底，國泰產險防疫險有效保單降至65.3萬件，雖然前述保單仍在有效期間內，但已賠付過確診的件數占比大概達一半以上，因同一法定傳染病確診只會賠付一次，估計真實會帶來影響的有效件數應比65.3萬件來得少。

許嘉元解釋，防疫保單主要賠付3塊，即確診、隔離及住院日額，因「3+4」選項走入歷史，未來不會再新增隔離理賠，住院日額融通給付條件則已限縮在抗病毒藥物，相關給付同樣慢慢減少，現在的有效保單件數中，已因確診出險過的件數也占很大一部分。

李長庚表示，產險實際理賠確診率比衛福部公布的全國確診率還高，現在雖然還有65.3萬件有效保單，不過若扣除已理賠過確診、不會再次理賠確診的件數，有效保單數會再降低得更多。

李長庚強調，疫情仍在演進，國泰相當謹慎監測疫情發展，不過台灣各項管制都已在放寬，「指揮中心真的應該考慮將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降級降類，讓老百姓回歸自我健康管理，才是讓民眾生活恢復正常、經濟發展恢復正常最好的方法」。（編輯：潘羿菁）1111121