中信產擬三度增資 估防疫險風暴明年有望落幕

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（中央社記者蘇思云台北18日電）中信金今天表示，中信產的防疫保單前3季已提列新台幣143億元損失，導致中信產資本適足率、淨值為負，11月底前規劃三度增資，評估明年最大利多，就是防疫險風暴應該會過去。

中信金控今天線上舉行第3季法人說明會，由中信金控總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持，媒體關注防疫保單影響。

陳佳文表示，金控罕見10月出現虧損33.83億元，主要就是因為把確診率基礎提高到46%，產險增提近50億元的防疫險損失，會計師查核時認為這是重大影響，建議當作期後事項，反應在第3季季末報表，全年來看，應該沒什麼差異。

陳佳文指出，中信產第3季共提列了近100億元的防疫險理賠損失，累計前3季防疫險損失提了143億元。中信金累計前3季稅後盈餘322億元，年衰退近31%，但是如果把產險當成一次性事件的話，前3季稅後盈餘為444億元左右，就只比去年衰退4%。

陳佳文表示，今年很大變數是防疫保單，沒想到會虧損到140多億元，目前看疫情應該是接近尾聲，評估143億元的提存應該足夠，對台壽來說明年最大利多，就是「防疫險風暴應該會過去」。

台灣人壽今年已兩度增資中信產，合計增資金額90億元。

台灣人壽資深副總經理葉栢宏指出，中信產前10月認損143億元，今年理賠狀況到10月底，理賠申請124億元、件數29萬件，估算保戶確診率約38%，目前143億元提列損失後，也讓產險淨值、資本適足率（RBC）為負，規劃三度增資時間點在11月，詳細金額還在最後評估中。但目前台灣人壽RBC為325%、淨值比在4.5%以上，並沒有另外增資需要。

台壽股票投資策略上，葉栢宏表示，考量通膨仍在高位，未來不確定性因素增加，股票會採取分批、緩步加碼方式，看好趨勢類股、景氣關聯度比較低的地區消費類股、穩健殖利率類股；另外因為近期股價有修正，也會考慮布局行業龍頭股等。今年領到現金股利估比去年多20餘億元，利息收入也預估比去年增加27億元。

台灣人壽10月進行金融資產重分類後，淨值比從9月底的3.1%增加到5%以上，稅後影響數為337億元，考慮產險防疫險損失後，目前台壽淨值比在4.5%左右。

中信產攜手遠傳電信在10月底前申請設立純網產公司，葉栢宏表示，透過申設純網產，希望提供便利管道讓客戶購買保險，開發更實惠的保險產品。這次攜手遠傳，也是看好雙方擁有的龐大客戶群，加上民眾對手機的依賴程度，希望開發多元生活場景、研發碎片型商品，建立更好的使用平台。（編輯：楊蘭軒）1111118