產險業傳明年保費將漲 黃天牧：防疫險損失不可轉嫁

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（中央社記者謝方娪台北14日電）再保費率喊漲，產險業傳出明年多險種保費將普遍性漲價，立委憂產險業意圖轉嫁防疫險損失，金管會主委黃天牧表示，防疫險損失不可轉嫁到其他險種，針對其他險種是否漲價，金管會將找產險公會了解。

美國急速升息導致股債齊跌，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽、保誠人壽及中國人壽共6家壽險公司自10月起進行金融資產重分類，將放在OCI（公允價值入其他綜合損益）部位的債券移至AC（攤銷後成本），避免評價波動衝擊淨值。

民進黨立委高嘉瑜今天在立法院財政委員會質詢時提到，會計研究發展基金會10月認定壽險公司可依IFRS 9規定啟動資產重分類，壽險公司卻早在9月30日前已提前變更經營模式，以致可自10月起適用資產重分類。

高嘉瑜質疑，適用資產重分類的壽險公司，是否有符合發布重大訊息等相關規範。

黃天牧答詢時表示，已請幾家壽險公司陳述意見，金管會彙整業者意見後，會進行處理。

此外，高嘉瑜關注，金管會今年前10月罰鍰金額僅新台幣2.08億元，相較往年下滑，全年罰鍰金額可能創4年新低，不過國泰世華銀行10月8日大當機事件及產險業防疫險專案金檢等缺失，均尚未見金管會開罰。

黃天牧表示，國泰世華銀行案有在處理中，今年底前會處理；至於防疫險專案金檢缺失案，同樣都還在處理過程中。

產險業傳出明年保費可能會普遍性漲價，高嘉瑜強調，金管會應檢視產險業保費調漲依據，不可讓產險業以防疫險為理由普遍性調漲保費。

黃天牧回應，防疫險損失不可以轉嫁到其他險種，至於其他險種是否會漲價，金管會將找產險公會了解實際情況。（編輯：翟思嘉）1111114