史上最慘 防疫雙險整體理賠上看2300億元
（中央社記者謝方娪台北12日電）今年防疫雙險理賠達新台幣1513.44億元，產險業者內部最新估計，全年防疫雙險理賠將可能突破2000億元大關，明年防疫險到期時，整體理賠將上看2200至2300億元，創產險史上損失最慘重保單。
根據金管會公布資料，目前防疫雙險單週理賠增額高峰落在9月上旬，曾一週爆出95.12億元大量，後續單週理賠增額多半落在60億元至80餘億元水準，尚未浮現顯著下滑趨勢。產險業內部持續滾動上修防疫雙險理賠估值，有產險業高層直言，「全年防疫雙險理賠一定會破2000億元」。
根據一家產險公司內部最新預估，2022年全年業界防疫雙險理賠會飆破2000億元，後續理賠增額可望逐步趨緩，至明年大部分防疫險到期時，防疫雙險理賠預估達2200億元至2300億元區間。
因應防疫險衍生的現金流壓力，產險業今年掀起現金增資潮，截至目前為止，承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計707億元現金增資規模，均已完成增資程序。
6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險增資90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。
一次現金增資對產險業仍遠遠不夠，承保防疫險前6大產險中，中信產險已率先完成二度增資，正在評估年底前啟動三度增資，國泰世紀產險及新安東京海上產險正在進行二度增資，現金增資規模各達100億元及75億元。
兆豐產險及和泰產險正評估年底前啟動二度增資，和泰產險預計可能在短期內啟動二度增資，額度為60億元。
目前已知承保防疫險前6大產險今年至少現金增資942億元，若中信產險三度增資及兆豐產險二度增資規模合計逾58億元，產險業今年現金增資就會衝破千億大關，刷新歷史新高。
產險業者認為，明年產險市場將有3大變化，首先是產險業在防疫險傷筋動骨，風險承擔能力下降，自留風險額度將會降低，再保比率會拉高。
其次是受到天災頻繁等因素影響，再保費率節節高漲，仰賴再保程度高的險種保費一定會隨之調漲。
第三，產險業者直言，產險業以後做生意會更小心、風控會更審慎，費率不夠都不會做，「不會再有賭賭看的心態」。
根據金管會公布最新統計，今年截至11月7日止，防疫險及疫苗險承保件數729.53萬件、保費收入55.55億元，理賠件數卻高達376.82萬件、理賠金額達1513.44億元，理賠率飆破5成，遠高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診率。（編輯：郭無患）1111112
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