台灣人壽10月大虧44億 拖累母公司中信金虧損33億

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（中央社記者蘇思云台北8日電）中信金表示，10月單月虧損新台幣33.83億元主要受到2因素，一是中信產防疫保單增提理賠準備49億元，二是銀行放款動能大增，增提備抵較多所致，「算是甜蜜的負擔」。

中信金今天公布10月自結盈餘，10月稅後虧損33.83億元，累計前10月合併稅後盈餘336.66億元，年衰退33.25%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.67元。

子公司中信銀10月稅後盈餘13.89億元，前10月累計稅後盈餘302.91億元，年增19.14%。

中信金發言人高麗雪告訴中央社記者，金控10月虧損主要有2個原因，一是因為防疫保單，二是因為銀行放款動能大增1400億元，因此有增加提列備抵12億元所致，算是「甜蜜的負擔」，預期可以帶動未來獲利成長。

高麗雪表示，中信銀前10月淨利息收入年成長27%（含泰國LHFG集團），銀行業務放款動能持續成長，帶動淨利息收入成長亮眼；不過，因為股債震盪，投資環境不佳，前10月淨手續費收入衰退約7%。

另一子公司台灣人壽則因為旗下中信產險防疫保單理賠，台灣人壽10月稅後虧損44.01億元，是連續3個月出現單月虧損，台壽前10月累計稅後盈餘為56.19億元，年減76%。

高麗雪指出，如果不看產險，台灣人壽仍是獲利的，保險業務於傳統型銷售動能持續成長，同步帶動傳統型新契約價值增加。新台幣10月累計重挫4.67角或1.45%，外匯價格變動準備金餘額也從9月底148億元，增加到10月底的166億元。

根據公告，中信產防疫保單10月有效契約數約39.1萬件，10月單月理賠件數約3.9萬件、單月理賠金額18.27億元。高麗雪指出，中信產防疫險理賠準備增提49億元，因此影響台壽單月虧損。（編輯：潘羿菁）1111108