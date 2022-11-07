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金管會：持居隔通知書 2年請求權時效內可申請理賠

2022/11/7 16:21（11/7 16:29 更新）
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防疫新制上路，7日起不再發居家隔離通知書，金管會提醒，若保戶持有隔離通知書，在2年請求權時效中均可申請理賠。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
防疫新制上路，7日起不再發居家隔離通知書，金管會提醒，若保戶持有隔離通知書，在2年請求權時效中均可申請理賠。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北7日電）防疫新制上路，確診者同住接觸者居家隔離走入歷史。金管會今天表示，若保戶持有隔離通知書，在2年請求權時效中均可申請理賠，並非11月7日起不得再申請隔離理賠；另產險業者提醒，防疫險通常包含確診定額補償，保戶可注意自身權益。

11月7日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者同住接觸者從過往可選擇「3+4居家隔離」改為一律實施「0+7自主防疫」，意即今天起不再發居家隔離通知書，不過，並不代表11月7日起保戶不得再申請防疫險隔離理賠。

金管會官員今天受訪表示，今天起確診者同住親友不再居家隔離，不過在此之前，仍有保戶可能採「3+4居家隔離」，尚未出關申請理賠。

官員指出，保戶只要在保單有效期間內有隔離事實、持有居家隔離通知書，即可檢附相關證明文件，在2年請求權時效內向保險公司申請隔離理賠，「並非11月7日起不可再申請隔離理賠」。

產險業者表示，防疫險除了隔離理賠，通常還包含確診定額補償，部分疫苗險也含有施打疫苗後一定期間內確診的突破性感染補償金，民眾可仔細審視保單條款的保障內容及理賠條件，注意自身權益。

至於防疫險保戶是否可因後續保險期間內不再發生居家隔離，要求產險公司重新核定保費，金管會官員認為，保戶不得因此要求產險公司重新核定防疫險保費。

官員解釋，因防疫保單在設計時已有將法定傳染病所有風險納入考量，並不符合保險法第59條規定重新核定保費的情境。（編輯：楊蘭軒）1111107

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