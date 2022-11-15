防疫雙險理賠增額連3降 產險業現增近千億大關

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（中央社記者謝方娪台北15日電）今年防疫雙險合計已理賠新台幣1582.42億元，單週增加68.97億元，理賠增額連3週下滑。今年產險業現金增資規模已至少達942億元，逼近千億大關。

金管會今天公布，今年截至11月14日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達487.75萬件、保費收入45.41億元，理賠件數311.4萬件、理賠金額1245.21億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入27倍。

相較截至11月7日統計，防疫險理賠件數單週增加近12.25萬件、理賠金額單週增加55.37億元，理賠增額連3週走降。

金管會同步公布，今年截至11月14日止，疫苗險承保件數達241.98萬件、保費收入10.16億元，理賠件數80.99萬件、理賠金額337.2億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入33倍，理賠件數單週增加3.31萬件、理賠金額單週增加13.6億元，理賠增額同樣連3週下滑。

針對產險業理賠是否有趨緩跡象，金管會保險局副局長張玉煇表示，防疫雙險理賠和實際確診等統計走勢會有時間落差，但時間落差長短較難斷定，金管會主要是忠實呈現理賠數字，不進行推估預測。

因應防疫險衍生的現金流壓力，截至目前為止，承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，並全數完成增資程序。

6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

除了金管會已核准產險業707億元現金增資外，目前國泰世紀產險及新安東京海上產險正在進行二度增資，額度分別為100億元及75億元，和泰產險並已公告啟動二度增資60億元，產險業今年現金增資規模合計已高達942億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：黃國倫）1111115