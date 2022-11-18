時間急迫 新安產二度增資規模減至52.99億元

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（中央社記者謝方娪台北18日電）因應防疫險理賠潮，新安東京海上產險推進二度增資計畫，但迫於時間緊急，為符合公司資本額限制，新安產今天加開臨時董事會，通過二度增資規模自新台幣75億元調整為52.99億元。

新安東京海上產險今天於網站公告，為穩健經營並維護客戶權益，在日本東京海上及裕隆集團2大股東支持力挺下，公司推進二度增資計畫，原訂9月30日董事會已決議增資75億元，但因超過公司章程200億元資本額上限，須再召開股東會通過。

考量時效作業不及，迫於時間緊急下，為同時符合公司資本額限制並強化財務結構雙重標準，新安東京海上產險今天加開臨時董事會，決議通過將二度增資金額由75億元調整為52.99億元。

此為新安東京海上產險8月初增資147億元後，自1999年成立以來再度推進第二次增資，增資金額為52.99億元，2次現金增資總計199.99億元。新安東京海上產險表示，第2次認股比例依前次增資後的股權進行，後續將報請主管機關核准後辦理 。

新安東京海上產險說明，考量防疫險將至2023年2月中全數到期，期間因疫情發展具有高度不確定性，今年上半年向2大股東報告增資計畫時已規劃採2階段增資，此次董事會決議增資主要目的在於年底前強化財務結構並提升資本適足水準，以符合主管機關要求。

新安東京海上產險指出，公司已依法申請重大事故及危險變動特別準備金沖回及相關自有資產變現款項等挹注，同時持續密切觀察疫情發展，並採取適當措施以確保流動性安全無虞，所有業務推展及客戶服務正常，公司營運穩定不受任何影響，請保戶安心。（編輯：楊蘭軒）1111118