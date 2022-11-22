防疫雙險今年出險飆近1653億 單週理賠增額再走升

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（中央社記者謝方娪台北22日電）今年防疫雙險合計已理賠新台幣1652.99億元，單週增加70.56億元，理賠增額連3週下降後再現上升趨勢。若純粹觀察今年承保及理賠數據，防疫險理賠率高達66%，平均每5件就有3件賠。

金管會今天公布，今年截至11月21日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達487.89萬件、保費收入45.43億元，理賠件數323.88萬件、理賠金額1304.63億元，今年防疫險累計理賠金額已近所收保費收入29倍。

相較截至11月14日統計，防疫險理賠件數單週增加12.48萬件、理賠金額單週增加59.41億元，防疫險理賠增額終止先前連3週下滑，再現上升趨勢。

金管會同步公布，今年截至11月21日止，疫苗險承保件數達242.01萬件、保費收入10.17億元，理賠件數83.51萬件、理賠金額348.36億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入34倍，理賠件數單週增加2.52萬件、理賠金額單週增加11.15億元，疫苗險理賠增額連4週下滑。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

此外，國泰產險董事會已通過二度增資計畫，預計今年底前再增資100億元；新安東京海上產險近日舉行臨時董事會，二度增資規模自75億元下修為52.99億元，同樣預計今年底前完成。

和泰產險董事會近日決議辦理第二次私募，發行股數6億股，每股價格10元，總金額為60億元，將由和泰汽車認購。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：楊凱翔）1111122