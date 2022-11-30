更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 產經
防疫險理賠
新聞專題
防疫險理賠3/227
首頁 / 產經

第一保前3季賺逾5億 疫苗險有效保單降至1179件

2022/11/30 20:11（11/30 20:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第一保30日舉行法人說明會，第一保副總經理陳信坤說明，因公司文化並不躁進，第一保並未推出防疫險，躲過今年防疫險風暴，前3季稅後淨利達新台幣5.33億元。中央社記者謝方娪攝 111年11月30日
第一保30日舉行法人說明會，第一保副總經理陳信坤說明，因公司文化並不躁進，第一保並未推出防疫險，躲過今年防疫險風暴，前3季稅後淨利達新台幣5.33億元。中央社記者謝方娪攝 111年11月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北30日電）今年產險業深陷防疫險風暴，第一保並未推出防疫險，安然遠離風暴圈。今年前3季第一保繳出稅後淨利新台幣5.33億元成績單，疫苗險有效保單已降至1179件。

第一保今天舉行法人說明會並公布營運概況，第一保前3季簽單保費合計59.86億元，年增7.67%，自留保費收入48.19億元，年增7.08%。

第一保前3季稅前淨利6.34億元，稅後淨利5.33億元。第一保前3季投資收益3.27億元，已超越2021年全年投資收益3.22億元，另前3季核保收益為3.07億元。

截至第3季底，第一保資產配置總額144.71億元，其中以金融機構存款占比37%最高，有價證券類固定收益債券占比23%、股票占比19%、國外投資外幣存款占比5%、不動產占比近10%。

清償能力雙指標方面，上半年第一保資本適足率為687.25%，第3季底淨值比拉高至41.72%，季增2.1個百分點。

今年本國產險公司競推防疫保單，隨疫情和防疫政策出現變化後深陷防疫險風暴，第一保因未推出，幸運遠離風暴圈。

第一保副總經理陳信坤表示，第一保並未推出防疫險，躲過今年風暴，主要有2大原因，首先是公司文化一向不躁進，且高階主管不會直接指揮或影響險部專業，其次是公司對各保經代通路均有設定業績限額，可控管通路風險。

第一保僅承保部分疫苗險，且並未設計突破性感染給付，根據第一保統計，疫苗險出單件數7736件、簽單保費182.6萬元，理賠件數63件、理賠金額219.93萬元，截至今年9月底止，疫苗險有效保單降至1179件。（編輯：楊蘭軒）1111130

#第一保
#陳信坤
#疫苗險
陳信坤
上市產險業前3季淨利全出爐 新光產險EPS逾4元居冠
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
防疫雙險理賠逾1721億 6大產險增資760億獲准