第一保前3季賺逾5億 疫苗險有效保單降至1179件

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（中央社記者謝方娪台北30日電）今年產險業深陷防疫險風暴，第一保並未推出防疫險，安然遠離風暴圈。今年前3季第一保繳出稅後淨利新台幣5.33億元成績單，疫苗險有效保單已降至1179件。

第一保今天舉行法人說明會並公布營運概況，第一保前3季簽單保費合計59.86億元，年增7.67%，自留保費收入48.19億元，年增7.08%。

第一保前3季稅前淨利6.34億元，稅後淨利5.33億元。第一保前3季投資收益3.27億元，已超越2021年全年投資收益3.22億元，另前3季核保收益為3.07億元。

截至第3季底，第一保資產配置總額144.71億元，其中以金融機構存款占比37%最高，有價證券類固定收益債券占比23%、股票占比19%、國外投資外幣存款占比5%、不動產占比近10%。

清償能力雙指標方面，上半年第一保資本適足率為687.25%，第3季底淨值比拉高至41.72%，季增2.1個百分點。

今年本國產險公司競推防疫保單，隨疫情和防疫政策出現變化後深陷防疫險風暴，第一保因未推出，幸運遠離風暴圈。

第一保副總經理陳信坤表示，第一保並未推出防疫險，躲過今年風暴，主要有2大原因，首先是公司文化一向不躁進，且高階主管不會直接指揮或影響險部專業，其次是公司對各保經代通路均有設定業績限額，可控管通路風險。

第一保僅承保部分疫苗險，且並未設計突破性感染給付，根據第一保統計，疫苗險出單件數7736件、簽單保費182.6萬元，理賠件數63件、理賠金額219.93萬元，截至今年9月底止，疫苗險有效保單降至1179件。（編輯：楊蘭軒）1111130