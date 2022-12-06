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防疫雙險理賠增額連2降 6大產險增資飆885億

2022/12/6 20:25
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（中央社記者謝方娪台北6日電）今年防疫雙險合計已理賠新台幣1786.74億元，單週理賠增額65.37億元，連2週下降。隨產險業陸續啟動二、三度增資，承保防疫險前6大產險申請現金增資獲准規模已達884.99億元。

金管會今天公布，今年截至12月5日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達488.07萬件、保費收入45.45億元，理賠件數348.66萬件、理賠金額1416.26億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入31倍。

相較前一次公布、即截至11月28日統計，防疫險理賠件數單週增加12.07萬件、理賠金額單週增加54.26億元，防疫險單週理賠增額連2週下降。

金管會同步公布，今年截至12月5日止，疫苗險承保件數達242.04萬件、保費收入10.17億元，理賠件數89.05萬件、理賠金額370.47億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入36倍，理賠件數單週增加2.86萬件、理賠金額單週增加11.11億元，疫苗險單週理賠增額止步連5週下滑、呈微幅增加。

目前承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資884.99億元，6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險三度增資合計155億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險二度增資合計199.99億元、和泰產險二度增資合計260億元、兆豐產險增資20億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：楊蘭軒）1111206

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