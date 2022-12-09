新台幣急升、防疫險風暴 富邦金11月稅後大虧160億

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（中央社記者謝方娪台北9日電）受新台幣強彈及防疫險理賠衝擊，富邦人壽及富邦產險11月雙雙虧損，連累富邦金11月合併稅後淨損高達新台幣160.9億元，並已連3個月獲利回吐，但累計盈餘及每股盈餘仍奪金控之冠。

富邦金今天公告自結獲利，富邦金今年11月合併稅後淨損160.9億元，累計前11月合併稅後淨利622.1億元，累計每股稅後盈餘（EPS）4.77元。子公司台北富邦銀行前11月累計稅後淨利已超越2021年全年獲利，創歷史新高；富邦人壽前11月累計稅後淨利為歷年同期次高。

富邦金並已在11月11日取得日盛金100%股權，完成首樁「金金併」里程碑。

因匯兌損失，富邦人壽11月個體稅後淨損達93.7億元，累計前11月個體稅後淨利仍達729.3億元。富邦人壽說明，因年底前出口商季節性拋匯賣壓，全球金融市場波動加大，單月新台幣升值幅度逾4%，為1998年以來單月最高漲幅，影響當月損益；因應匯市大幅震盪，11月富邦人壽已增加承作美元完全避險與一籃子遠期外匯。

台北富邦銀行11月稅後淨利15億元，受惠利息淨收益穩定成長、轉投資獲利增加及金融市場操作績效優於去年，北富銀累計前11月營收較去年同期成長14%，且維持良好成本收入比率，累計稅後淨利較去年同期成長26%，營收及獲利皆為歷年同期新高。

受防疫險賠款影響，富邦產險11月稅後虧損79億元，累計前11月稅後虧損309.1億元。富邦產險說明，11月防疫險相關自留賠款金額為87.38億元，累計前11月防疫險相關自留賠款金額達421.15億元，另截至11月底對已發生但未報或未決案件已提存自留賠款準備44.07億元。

富邦證券11月稅後淨利1.9億元，受當月台股日均值增加及指數走升影響，單月稅後淨利較10月增加2.44億元；不過累計前11月稅後淨利26.6億元，較去年同期減少61%，主因台股累計日均值較去年同期減降，影響證券現貨收入、金融部位損益較去年同期減少所致。（編輯：楊凱翔）1111209