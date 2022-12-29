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防疫險理賠再保公司不認帳？金管會：沒有這現象

2022/12/29 16:51
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（中央社記者謝方娪台北29日電）今年防疫雙險理賠已衝破新台幣2000億元大關，立委關注有國際再保公司對防疫險融通理賠有疑慮、恐不認帳的消息，金管會主委黃天牧表示，目前了解並沒有這個現象。

民進黨立委郭國文今天在立法院財政委員會質詢時表示，產險公司目前為防疫雙險已付出上千億理賠，裡頭包含配合政府政策的融通理賠等，不過，目前傳出再保公司不願意理賠，金管會是否有掌握原先再保可以攤回的金額有多少。

黃天牧表示，金管會保險局已初步掌握再保應攤回數字，至於外界關切是否有再保公司拒絕理賠，目前金管會了解，並沒有這個現象。

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金管會保險局長施瓊華表示，若觀察整體產業，再保攤回金額應該會超過300億元；因帳單是每季寄送，目前保險公司剛寄出上一季已經賠掉的帳單，再保公司尚未正式回覆理賠的數字、也沒有正式文件表示不賠，金管會會注意，必要時會給予協助。

此外，郭國文關注，有5家產險公司因理賠週轉、申請短期借款，不過聽說短期融資利率高達6%，銀行是否有趁火打劫嫌疑；施瓊華表示，金管會先前知道的數字沒這麼高，利率大概3%上下。（編輯：楊凱翔）1111229

#金管會保險局長
#黃天牧
#郭國文
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