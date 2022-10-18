防疫險衝擊 保險業3大巨災風險資本計提延2年實施

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（中央社記者謝方娪台北18日電）產險業因防疫險理賠受到重創，金管會採納產險公會建議，將原先規劃要求保險業計提恐怖攻擊、傳染病及信用保證等3大巨災風險資本時程由2022年延至2024年底前實施。

國內保險業將在2026年接軌ICS 2.0（新版國際保險資本標準），為引導保險業循序漸進接軌ICS巨災風險，金管會分3階段導入現行RBC（資本適足率）制度。

金管會先前已分別在2020及2021年起將火險、車體損失險及工程險、貨物運輸險承保地震、颱風洪水等天災風險納入產險業及再保險業RBC風險資本計提，以反映業者實際經營所涉風險。

金管會原擬在今年進一步要求保險業將恐怖攻擊、傳染病及信用保證等巨災風險納入RBC風險資本計提中，不過今年5月爆發防疫險之亂，產險公會今年中向金管會提建言，盼實施恐怖攻擊、傳染病及信用保證等巨災風險資本計提時程可延後至2024年。

金管會保險局副局長張玉煇今天指出，若今年要求保險業將恐怖攻擊、傳染病及信用保證等巨災風險納入資本計提，對保險業而言風險資本會拉高，金管會評估過，實施對業者影響不大，但並非完全沒有影響。

張玉煇表示，考量防疫險理賠還在攀升，產險業全力投入相關資源，加上距離接軌ICS新制還有3年多的緩衝期，為讓產險業專注優先處理保戶權益並穩步接軌ICS新制，金管會決議讓保險業2024年底前再實施恐怖攻擊、傳染病及信用保證等巨災風險資本計提。

金管會官員指出，此次拍板2024年底前實施恐怖攻擊、傳染病及信用保證等巨災風險資本計提，除了產險業，壽險業同樣可適用。

金管會今天公布，今年截至10月17日止，防疫險及疫苗險理賠持續往上走，合計已理賠新台幣1288.04億元，理賠高峰尚未有結束跡象。（編輯：林淑媛）1111018