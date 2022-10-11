防疫雙險理賠1221億 單週理賠金額再攀升

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（中央社記者謝方娪台北11日電）今年防疫險理賠達新台幣955.1億元、疫苗險理賠266.14億元，防疫雙險合計已理賠1221.24億元，單週理賠金額再有攀升跡象，顯示理賠高峰尚未結束，目前已有4家產險完成增資程序。

金管會今天公布，今年截至10月10日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達486.77萬件、保費收入45.29億元，理賠件數245.76萬件、理賠金額955.1億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入21倍。

相較截至10月3日統計，防疫險理賠件數單週增加15.37萬件、理賠金額單週增加65.07億元，再創今年單週次高，顯示前一週理賠趨緩僅是曇花一現。

金管會同步公布，今年截至10月10日止，疫苗險承保件數達241.64萬件、保費收入10.15億元，理賠件數63.73萬件、理賠金額266.14億元。

今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入26倍，理賠件數單週增加4.85萬件、理賠金額單週增加21.05億元，創今年單週第3高。

因應防疫險衍生的現金流壓力，截至目前為止，國泰世紀產險申請增資100億元、中信產險申請二度增資合計90億元、富邦產險申請增資150億元、新安東京海上產險申請增資147億元、和泰產險申請增資200億元，均已取得金管會核准，合計申請增資687億元。

其中，國泰世紀產險、中信產險二度增資、富邦產險及新安東京海上產險均已完成增資程序。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

金管會統計至10月10日止，全保險業剩下3家公司銷售3張疫苗險，其中2家產險銷售2張疫苗險、1家壽險銷售1張疫苗險。（編輯：張均懋）1111011