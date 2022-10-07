中信金9月賺35億元 防疫保單拖累台壽單月續虧

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（中央社記者蘇思云台北7日電）中信金表示，9月稅後盈餘新台幣35.21億元，不過，因為中信產防疫保單理賠，拖累子公司台壽連2個月出現單月虧損；台壽持有瑞士信貸債券部位近120億元，目前皆正常收息，瑞信流動性應無虞。

中信金控今天公布9月自結營餘，9月稅後盈餘35.21億元，年減4.89%，累計前9月合併稅後盈餘370.5億元，年衰退20.28%，累計每股稅後盈餘（EPS）為1.85元。

其中，子公司中信銀今年受惠升息潮、獲利明顯進補，9月稅後盈餘55.3億元，年成長92.5%，前9月累計稅後盈餘289.02億元，年增26.52%。

中信金財務長邱雅玲告訴中央社記者，中信銀9月淨利息收入年成長36%（含泰國LHFG集團），銀行業務放款動能持續成長，存放款結構改善及升息利差持續擴大，帶動淨利息收入成長亮眼；不過，近期資本市場依然震盪，衝擊9月淨手續費收入衰退約2成。

另一子公司台灣人壽則因為旗下中信產險防疫保單理賠，台灣人壽9月稅後虧損5.67億元，是連續2個月出現單月虧損，台壽前9月累計稅後盈餘為100.2億元，年減55.64%。

邱雅玲指出，近期每天確診數仍有4、5萬人，防疫保單理賠讓台灣人壽單月仍虧損。不過，新台幣9月貶勢凌厲，累計貶值1.308元或4.12%，邱雅玲指出，確實帶來匯兌利益約20億元多，外匯價格變動準備金餘額也從8月底的111億元，增加到9月底148億元，但資本市場震盪也影響股債處分利得。

目前台灣人壽已經2度增資中信產，總金額達90億元。邱雅玲表示，中信產防疫保單9月有效契約數約39.1萬件，9月單月理賠件數約4.3萬件、單月理賠金額20.5億元，累計前8月理賠金額約55.5億元。中信產9月賠款準備提了20億元，後續仍會持續滾動調整。

至於市場關注近期瑞士信貸（Credit Suisse）財務狀況，邱雅玲表示，台灣人壽持有瑞士信貸債券都是主順位債券，部位近120億元，目前依然是正常收到利息，加上外部信評評等也都在BBB的投資等級，客觀來看瑞信的資本適足率、流動性等指標，並不需要增提預期信用損失等。

邱雅玲解釋，目前市場多認為過去雷曼兄弟事件是連鎖性效應，但瑞信應是單點有狀況，過去有些案件導致出現較大損失，因此影響財報數字，但內部如果流動性充足，目前來看支付債息狀況都正常。（編輯：趙蔚蘭）1111007