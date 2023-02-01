防疫險剩最後一哩路 產險公會籲修改法定傳染病定義

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產險公會理事長李松季（圖）1日於產物保險新春團拜指出，防疫險剩最後一哩路，產險公會多次陳情，盼早日讓民眾正常生活並恢復各行各業生機，籲行政院修改「法定傳染病」定義，限縮至「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」。中央社記者謝方娪攝 112年2月1日

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（中央社記者謝方娪台北1日電）產險業今天舉行新春團拜，產險公會理事長李松季表示，防疫險剩最後一哩路，產險公會已多次陳情，因疫情流感化，盼行政院即時修改「法定傳染病」定義，限縮至「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」。

產物保險今天舉行新春團拜，金管會保險局長施瓊華、金管會保險局副局長林志憲、保發中心董事長桂先農、評議中心總經理洪令家、壽險公會副秘書長金憶惠及各家產險公司董事長或總經理等高階主管齊聚一堂。

針對產險業2022年深陷防疫險理賠巨災，李松季致詞時坦言，過去一年對許多產險業者是非常艱鉅、辛苦的一年，「因為辛苦，讓我們彼此更加靠近」。

李松季提到，2022年因國內疫情不斷延燒，衍生防疫險嚴峻挑戰，產險業者在面臨空前鉅額賠款危機考驗下，仍以最大誠信原則，依各家保單契約條款約定善盡賠付責任；產險業作為台灣社會安全網重要一環，在這痛苦紛擾的一年，顯現值得信賴的強大韌性，產險業的社會價值不容抺滅。

展望2023年後疫情時代，李松季表示，雖然國內外政經環境仍受到各項眾所周知的因素干擾，呈現不確定狀態，但產險業者秉持再出發精神，仍將本於協助客戶風險管理及保險損失填補基本原則，提供台灣社會與時俱進的各項產物保險商品服務，共同構建一個永續及充滿韌性的台灣。

李松季指出，關於防疫險，產險業現在還剩最後一哩路；最近幾個月，產險公會不斷為了這防疫政策上最重要的一哩路，向行政院、衛福部發函及當面陳請。

產險公會希望表達的是，由於目前99.5%以上確診個案均屬輕症，疫情已流感化，期盼早日讓民眾正常生活並恢復各行各業生機，在各行各業中，當然包括為防疫保單承擔鉅額損失的產險業。

李松季提到，產險公會希望行政院即時修改「法定傳染病」定義，即「新冠肺炎併發重症」才適用「法定傳染病」；目前除了產險公會陳情外，主管機關金管會努力協助業者跨部會溝通，希望早日促成「法定傳染病」定義修改，讓業者及早止血。（編輯：潘羿菁）1120201