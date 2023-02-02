防疫險理賠風暴 2022年產險業淨值探14年同期新低

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（中央社記者謝方娪台北2日電）受防疫險理賠風暴影響，加上去年股債市況不佳，產險業淨值再探低。金管會今天公布，2022年底產險業淨值僅剩新台幣614億元，創2009年以來、14年同期新低。

金管會公布，受投資淨收益下滑影響，壽險業2022年全年稅前獲利降至1719億元，年減55.8%，產險業則深陷防疫險理賠風暴，2022年全年稅前大虧1905億元，合計保險業2022年全年稅前虧損186億元，年減4297億元，由盈轉虧。

因美國2022年猛烈升息，影響股債市況，壽險業2022年12月底淨值再降至1兆5904億元，月減1049億元；產險業更受到防疫險爆量理賠潮影響，淨值月減45億元、續降至614億元，探2009年以來同期新低。

2022年新台幣兌美元貶值9.83%，在完全不避險之下，壽險業有高達1兆2788億元兌換利益，經避險及提存外匯價格變動準備金，壽險業全年有匯兌成本264億元。

因新台幣去年11月、12月轉升值，壽險業出現大量匯損，在完全不避險之下，壽險業12月單月匯兌損失高達748億元。（編輯：林淑媛）1120202