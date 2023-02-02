室內口罩暫緩鬆綁 王必勝：考量春節確診數反彈等3因素
2023/2/2 14:57（2/2 15:16 更新）
圖為春節期間台北車站搭車人潮。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳婕翎、陳至中台北2日電）原定今天說明室內口罩鬆綁細節，但指揮中心指揮官王必勝說，考量3大因素，包含低溫影響醫療量能、春節連假出現確診數反彈及各部會意見尚需時間溝通，決定暫緩宣布。
台灣室內口罩鬆綁方向預計參考「韓國模式」，室內戴口罩鬆綁將朝正面表列「一定要戴的場所」為方向，比如醫療院所、長照機構、密閉大眾交通運輸工具等須配戴，其他地點則不強制戴口罩，不強制配戴口罩場所也會有建議配戴的特殊場合、情形。
原預計今天說明室內口罩鬆綁細節，卻暫緩公布，王必勝下午在中央流行疫情指揮中心記者會中說明，室內口罩鬆綁還在研議當中，主要考量3大因素，第1是近日醫院加護病房占床率較滿，雖然多數與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無關，推測是低溫造成心肌梗塞、中風，醫療量能需加強注意。
王必勝指出，第2是室內口罩鬆綁事涉台灣全體民眾，指揮中心提供原則，各部會將微調作法，仍需要時間安排意見溝通，如校園將於2月13日開學，師生配戴口罩規定，需要讓教師、家長等團體表達意見；國防部單位特殊例如人員可能較擁擠，需綜合整理再決定。
王必勝補充，再來是農曆春節連假後，確診數出現反彈，可能與長假補通報有關，所幸現階段有趨緩跡象，但仍需時間觀察趨勢。室內口罩鬆綁持續推動，需觀察上述3大考量是否解決，如醫療量能趨緩、確診數緩和與否，對公布時程未鬆口，但不一定需等到開學後，才宣布實施日期。（編輯：李亨山）1120202
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