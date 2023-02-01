112年首例瘧疾境外移入 瑞士籍男西非帶病來台

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部疾病管制署今天公布國內新增1例境外移入瘧疾，是今年首例，個案為50多歲瑞士籍男性，赴西非工作後，出差來台，原本以為感染COVID-19，症狀持續，二度就醫才確診瘧疾。

疾管署副署長莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，個案去年12月下旬至今年1月上旬曾至西非象牙海岸共和國，但未服用瘧疾預防用藥，1月9日來台工作，入境後連日發燒、頭痛，直到才1月17日就醫，一度被認為是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例。

莊人祥說，醫院為個案進行COVID-19病毒採檢，卻無法確診，個案症狀持續，直到19日赴其他醫院急診，2度就醫，才被懷疑是瘧疾，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，經通報檢驗於1月20日確診感染惡性瘧 ，又被稱熱帶瘧，個案經治療已出院。

依據監測資料，自2019年至2023年累計14例瘧疾確診，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次為間日瘧。莊人祥說，COVID-19疫情入境管制前，2019年共有7例瘧疾境外移入病例，其餘每年皆2例。

今年開年就出現首例境外移入病例，是否與邊境開放有關，莊人祥說，2020年、2021年都有在1月份出現境外移入病例，未來境外移入病例疫情趨勢有待觀察，初步分析暫時還看不出疫情與國境開放明顯關聯性。

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瘧疾是由感染瘧原蟲瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，以間日瘧及惡性瘧最常見。大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，未接受適當治療，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

莊人祥呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，可至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請盡量落實防蚊；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫。（編輯：陳清芳）1120201