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疾管署長莊人祥防疫有功 獲選陽明交大傑出校友

2025/2/22 13:40（2/22 14:11 更新）
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陽明交通大學22日公布2025年傑出校友6人，左起卞志祥、吳炳飛、唐堂、莊人祥、劉明達、蕭清志。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年2月22日
陽明交通大學22日公布2025年傑出校友6人，左起卞志祥、吳炳飛、唐堂、莊人祥、劉明達、蕭清志。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 114年2月22日
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（中央社記者陳至中台北22日電）陽明交通大學今天公布2025年傑出校友6人，疾病管制署長莊人祥帶領台灣對抗COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，將於校慶活動中接受表揚。

陽明交大今天發布新聞稿介紹新出爐的6名傑出校友，包括台灣微軟總經理卞志祥、陽明交大電控工程研究所講座教授吳炳飛、中央研究院副院長唐堂、衛福部疾病管制署署長莊人祥、台灣諾基亞通信董事長劉明達、緯創軟體董事長蕭清志。

陽明交大指出，台灣能挺過COVID-19百年大疫，莊人祥功不可沒，疫情期間每天召開記者會，莊人祥擔任指揮中心發言人長達1121天，成為民眾與媒體最熟悉的身影。

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陽明交大指出，莊人祥也是一名公衛學者，在疾管署服務20年期間，參與台灣防疫體系的建立，更是國內疫情監測資訊化的重要推手。

另一名傑出校友吳炳飛是台灣自動駕駛先驅，他克服小兒麻痺行動不便的挑戰，研發出台灣第一輛可上路的自動駕駛車。近年則結合AI科技，開發以非接觸式攝影機獲取心率、血壓、血氧的創新技術，精度已獲美國FDA（食品藥物管理局）認證，在數位健康與遠距醫療領域，屢獲國際大獎。（編輯：陳政偉）1140222

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