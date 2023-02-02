2/2本土2萬6793例增幅逾4成 增74死、383中重症[影]

（中央社記者陳婕翎、陳至中台北2日電）COVID-19本土個案數較上週同期上升超過4成，比起近日翻倍增幅，明顯趨緩；今天新增2名兒童重症，其中1名3歲男童，接種2劑疫苗，多重感染插管搶救，經治療已康復出院。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，國內新增2萬6793例本土個案，今天新增個案比上週四增幅約41.5%；另外，境外移入增292例。



今天確診個案新增中重症383例（中症309例、重症74例），其中74人死亡，創77天新高，指揮中心發言人莊人祥研判，與春節連假補報有關。死亡個案年齡介於60多歲至90多歲以上，其中71人有癌症等重大疾病或慢性病史，55人未打滿3劑疫苗、43人沒有接種任何疫苗，42人年齡超過80歲。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天無新增特殊死亡個案，但新增2例兒童重症個案，分別為哮吼及孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），前者為3歲男童，本身無慢性病，接種過2劑疫苗，1月25日起出現發燒、咳嗽、鼻塞，使用家用快篩陽性。



個案1月26日因呼吸困難、有雜音，至急診檢查有哮吼、肺炎、COVID-19確診及黴漿菌感染，安排收治加護病房，使用呼吸器，給予類固醇、瑞德西韋、抗生素等藥物治療，1月28日拔管、移除呼吸器，1月29日轉出加護病房，2月1日康復出院。



羅一鈞表示，MIS-C病例為1歲男童，本身沒有慢性病，打過1劑疫苗，曾在去年9月12日確診，今年1月21日開始出現發燒、咳嗽、流鼻水症狀，1月24日至急診，懷疑肺炎安排住院，在住院期間，因為皮疹、紅眼、頸部淋巴結腫等症狀，診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白治療，目前仍住院治療中。



據指揮中心統計，國內截至目前12歲以下兒童重症個案累計307例，其中MIS-C共有202例、腦炎38例、肺炎33例、哮吼12例、到院前死亡10例、敗血症5例、心肌炎2例、共病5例；兒童重症累計43例死亡病例。



根據指揮中心統計，去年1月至今年2月1日，本土輕症、無症狀個案累計946萬2327例、占99.54%，中症累計2萬5538例、占0.27%，重症累計1萬8267例、占0.19%，其中死亡累計1萬5571人。



另外，因應中國疫情，台灣自今年1月1日零時起，除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測。



據中央流行疫情指揮中心最新數據，1月31日自中國4個直航點入境來台旅客845人，其中14人陽性，陽性率1.7%；另外，金馬春節交通專案入境旅客118人，採檢結果1人陽性，陽性率0.8%。（編輯：陳政偉）1120202

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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