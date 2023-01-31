入境快篩2/7起改領取1劑 有症狀才須加驗

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指揮中心31日宣布，2月7日起入境者領取快篩由4劑改1劑，有症狀時才須加驗快篩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、陳至中台北31日電）指揮中心指揮官王必勝今天下午臨時加開記者會宣布，2月7日起入境者領取快篩由4劑改1劑，有症狀時才須加驗快篩；至於未來小三通專案實施對象範圍，由陸委會通盤檢討。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，這次的邊境防疫微調，主要是考量近期國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，未發現具威脅新型變異株，近1個月以來，每天境外移入個案占當天確診病例數比例低，約0.4至2.2%，有症狀的入境旅客均可主動洽疾管署檢疫人員必要時採檢。

王必勝說，國內販售家用抗原快篩試劑通路普及，民眾購買便利，入境民眾如有其他快篩試劑需要，可至各通路，如藥局或有販售快篩試劑超商及零售通路購買，強調所有入境旅客檢疫措施仍維持7天自主防疫，民眾應配合相關規範。（編輯：陳政偉）1120131