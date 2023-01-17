金管會證實部分壽險入不敷出 准個案討論保單升息

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（中央社記者謝方娪台北17日電）壽險公司現金流備受關注，金管會保險局長施瓊華今天證實，有部分壽險公司單月保險給付大於保費收入，但若加計帳上現金，現金流仍無虞；若有壽險公司現金流吃緊，可個案討論調高保單宣告利率因應。

施瓊華今天在例行記者會說明，有部分壽險公司的確有出現單月保險給付大於保費收入的情況，但若加計帳上現金，壽險公司單月現金流量仍無虞。

針對去年全球央行升息，導致保單解約率上升，金管會已祭出2招強化壽險公司資金流動性，第一，金管會拉高責任準備金利率，有助部分保單變便宜、帶動買氣，讓保費收入獲得挹注。

第二，金管會將「平穩結餘調節項」納入利變型保單宣告利率機制，讓保險公司可利用平穩結餘拉高宣告利率水準，以便留住客戶。

施瓊華表示，後續金管會會再檢視壽險公司流動性及解約情形，看業者有需要什麼監理上的協助，金管會會再和公會討論。

根據金管會統計，2022年11月壽險業單月保費收入為新台幣1743億元、保險給付為2236億元，保險給付超過保費收入，不過單月帳上現金增加995億元，顯示壽險業現金流量仍無虞。

若以累積數觀察，截至2022年11月底止，壽險業總保費收入2兆1034億元、保險給付1兆9243億元，現金及約當現金部位為1兆175億元。

若有壽險公司因保單解約率偏高、現金流吃緊，施瓊華表示，若業者有需要，可以和金管會討論，金管會可考慮協助的方式，舉例而言，只要不是市場競爭因素，可個案討論暫時拉高宣告利率因應等。（編輯：潘羿菁）1120117