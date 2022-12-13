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金管會：22家壽險公司目前無流動性問題

2022/12/13 23:25
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（中央社記者謝方娪台北13日電）媒體報導指壽險業第3季現金水位大跌，流動性壓力罩頂，金管會今天表示，22家壽險公司目前均表示沒有流動性問題，且金管會沒有接獲業者出現處分資產變現的訊息。

有媒體報導指出，今年保險業面臨保費收入暴跌及理賠解約潮，壽險業第3季現金水位更驟減新台幣6000餘億元，業者嘴上不說，但金管會保險局已嚴密監控各家現金流問題，嚴防流動性風險。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，第一，金管會平常都有在觀察、注意業者流動性，金管會已聯繫22家壽險公司，業者均表示目前沒有流動性問題；第二，金管會目前並沒有接獲業者出現處分資產變現的訊息。

根據金管會資料，截至今年10月底止，壽險業現金及約當現金達新台幣3107億元。

不過，蔡火炎說明，流動性評估並非單看現金及約當現金多寡、和去年同期比較等，因現金及約當現金可能會因公司有投資支出或購置設備，導致現金部位短期內有減少現象，但這並不代表即具有流動性風險。（編輯：楊凱翔）1111213

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