防疫險風暴金管會擬修法 費用補償型朝損害填補設計

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（中央社記者謝方娪台北17日電）2022年防疫險風暴讓產險業付出逾新台幣2000億元理賠，針對產險公司未充分辨識法定傳染病風險特性等5大缺失，金管會今天再對6家產險公司開罰1080萬元，並研擬修法精進規範。

2022年5月全台爆發防疫險之亂，金管會出動對6家產險公司辦理防疫險專案金檢，針對產險公司5大防疫險缺失，金管會保險局長施瓊華今天親自宣布開罰6家產險公司各180萬元，並要求產險公司議處失職人員。

6家挨罰的產險公司為承保防疫險前6大產險公司，包括新安東京海上產險、國泰世紀產險、富邦產險、中信產險、兆豐產險及和泰產險。

施瓊華提到，未來金管會將針對費用補償型保險商品，檢視相關法規並進行相應規範，會朝損害填補方向處理。

施瓊華指出，保險公司一般要透過KYC（認識你的客戶）瞭解客戶需求，例如部分客戶薪資損失較高，所需費用補償可能相對更高，保險公司透過核保程序，才能決定公司要承擔什麼樣的風險、要給予客戶什麼樣的額度。

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談到今天對產險公司的罰單，施瓊華表示，金管會並非以「保險業招攬及核保理賠辦法」開罰產險公司，而是以「保險商品銷售前程序作業準則」等規定，關注產險公司銷售前商品設計、銷售中是否檢討風險或調整銷售額度、銷售後管理小組檢視風險是否有配合環境變化進行檢討等。

針對去年產險公司核保一度卡關，施瓊華指出，那是一時之間大量進件的異常現象，金管會可以理解，產險公司在現有人力上、再加派人力，還是必須有時間消化要保書，去年金管會也多次和民眾說明，希望民眾給產險公司一點時間，讓產險公司盡快處理完畢，最後產險公司也在去年6月底全數完成核保。（編輯：潘羿菁）1120117