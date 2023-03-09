確診遺體3/20起取消雙層屍袋 親友可瞻仰遺容

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布多項因應防疫鬆綁新制，其中20日起，調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）遺體處置感染管制建議，包括取消雙層屍袋、親友可瞻仰遺容等。

指揮中心今天表示，因應疫情穩定，「輕症免隔離，邁向疫後新生活」防疫鬆綁新制，將自3月20日開始實施，參考國際間遺體處置建議及評估國內實務需求，規劃同步調整COVID-19遺體處置感染管制建議。

指揮中心發布新聞稿說明，COVID-19遺體處置感染管制建議修正重點如下：

一、取消「醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化」建議，調整為「遺體得採火化或埋葬等方式進行處置」。

二、取消「不可再打開屍袋」建議，調整為「於符合感染管制原則下，親友可瞻仰遺容，惟應佩戴醫用/外科口罩，並避免直接碰觸遺體」。

三、取消「使用雙層屍袋」建議，調整為「如有體液滲漏風險，應使用完全密封且非滲透性的屍袋」。

四、工作人員（包含醫護工作人員、太平間工作人員及禮儀人員等）建議依執行任務的暴露風險，選擇適當個人防護裝備。

指揮中心說，配合新制，衛生福利部也將同步修訂「嚴重特殊傳染性肺炎死亡喪葬慰問金及關懷金發給要點」的適用對象為新制實施日前往生者。（編輯：陳政偉）1120309