陳建仁：3/20起篩檢陽性輕症個案免通報免隔離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院長陳建仁說，自20日起，COVID-19的篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離，而是採取自主健康管理0加N。圖為台北西門町遊客拉下口罩輕鬆逛街。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院長陳建仁今天說，現階段是擴大鬆綁防疫措施的時機，他已同意自20日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離，而是採取自主健康管理0加N。

指揮中心日前說明3月有望推動輕症免隔離新制，行政院代理發言人羅秉成今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，近期全球疫情趨緩，亞太各國陸續放寬防制措施，加上國內口罩令鬆綁後，疫情並未反彈，指揮中心也推動全民疫苗接種運動，提升群體免疫力，現階段是再擴大鬆綁防疫措施的時機。

陳建仁說，他已同意指揮中心規劃修訂嚴重特殊傳染性肺炎的病例定義，以及篩檢陽性輕症個案免通報、免隔離，採取自主健康管理0加N的政策，盼在疫情可控情況下，保全醫療量能，逐步恢復正常生活，相關措施20日起實施。

陳建仁表示，相關細節將由指揮中心下午記者會宣布，另外請教育部、勞動部妥為對外說明篩檢陽性無症狀學生、教職員、民眾等，自主健康管理期間請假在家的假別，也請各部會配合指揮中心政策，調整相關指引，並鼓勵各對象儘速接種疫苗，維護民眾健康安全。（編輯：翟思嘉）1120309