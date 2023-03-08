3/8本土1萬876例、40死 「疫苗+1」帶動接種踴躍

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校園口罩令6日解封，觀察新北市校園，仍有許多學童戴口罩上學。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）國內今天增1萬876例COVID-19本土病例、40人死亡，指揮中心表示，疫情持續呈現下降趨勢，未來單日個案有望保持1萬例上下，「疫苗+1」帶動接種，單日施打從1萬多人升至超過2萬人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，據中央流行疫情指揮中心統計，今天新增本土個案1萬876例，較上週三公布1萬1995例，下降9.3%；另外，新增184例境外移入個案。

指揮中心發言人羅一鈞今天下午接受媒體聯訪時表示，未來疫情變化可能變得很小，大概之後的日子，每天新增個案大約會落在1萬例上下，讓未來的防疫鬆綁措施，如輕症免隔離等，越來越有機會。

今天已發布新的醫療人員個人防護措施建議，醫療機構人員於照護疑似或感染COVID-19病人時，在門診或基層診所未直接接觸病人行為，如問診等，醫療人員只需要配戴醫用或外科口罩，不再需要使用N95口罩。

在門診進行一般性接觸病人的醫療照護行為，如量體溫或血壓、照X光等，也只需要醫用或外科口罩、手套，不需要N95口罩。羅一鈞說，醫療院所對輕症醫療照護回歸常態，調整收治條件，未來將逐步研擬專責病房退場。

「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，迎接全面解封、回歸正常生活，據指揮中心統計，開打前兩日總計有4萬773名民眾接種，人數逐漸上升，預約管道越來越多，相信民眾施打會更踴躍，預期本週四、五接種數據會更好。（編輯：陳政偉）1120308