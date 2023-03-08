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移工入境3/15鬆綁有症狀才快篩 可在雇主家、宿舍自主防疫

2023/3/8 12:37（3/8 13:24 更新）
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勞動部表示，15日起鬆綁移工入境自主防疫地點要求，改以1人1室為原則，可不含獨立衛浴設備。（圖取自勞動部網頁wda.gov.tw）
勞動部表示，15日起鬆綁移工入境自主防疫地點要求，改以1人1室為原則，可不含獨立衛浴設備。（圖取自勞動部網頁wda.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北8日電）勞動部今天表示，15日起鬆綁移工入境自主防疫地點要求，改以1人1室為原則，可不含獨立衛浴設備；移工入境有症狀才快篩，且結果無需上傳勞動部機場關懷服務網等措施。

勞動部勞動力發展署發布新聞稿表示，國內疫情趨緩且穩定可控，為兼顧國內雇主用人需求，勞動部報經指揮中心同意，將從15日起鬆綁移工入境自主防疫地點、入境移工有症狀才快篩且結果無需上傳勞動部機場關懷服務網等措施。

勞動部說明，自15日起入境移工可安排於雇主自宅、員工宿舍或旅宿等地點辦理自主防疫並以1人1室有獨立衛浴環境為原則，但如能於每次使用浴廁後均能適當清潔消毒，則可於不含獨立衛浴設備的個人專用房間自主防疫；此外自主防疫地點已不須登錄，亦不須經縣市政府核備。

又為配合一站式講習服務，新聘家事移工仍應於入境前5天至勞動部網站登錄相關資料，新聘產業移工（含機構看護工）則於入境前3天登錄接機服務即可，至於重新入國移工，得登錄接機服務。

勞動部表示將鬆綁接送規定，產業（含機構）移工及重新入國家事移工入境後得由雇主、仲介人員或其委任接機人員安排交通工具前往自主防疫地點；新聘家事移工入境後由專人專車接送至一站式講習服務地點。

此外，現行規範社福移工於自主防疫期間工作，需每日快篩陰性並上傳。勞動部表示，15日起社福移工有因工作需接觸65歲以上、6歲以下、免疫不全或免疫低下等重症高風險對象情形者，建議雇主協助移工於每日工作前進行快篩；移工如須隨同被看護者至醫療或長照機構工作，應遵守指揮中心篩檢規定。

勞動部提醒，考量社福移工入境自主防疫地點已放寬，如雇主安排社福移工入境於旅館辦理自主防疫可補助旅宿費用50%，實施期限至社福移工於「112年3月31日（含當日航班表定抵台時間）」入境止，並應至勞動部網站登錄及申請。（編輯：方沛清）1120308

#移工
#自主防疫
#勞動部勞動力發展署
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