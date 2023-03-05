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校園口罩3/6鬆綁 3招降低容貌焦慮

2023/3/5 14:55（3/5 15:14 更新）
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各級學校學生6日起可自行決定在教室是否戴口罩。圖為北市文山區一所大學校園內學生。（中央社檔案照片）
各級學校學生6日起可自行決定在教室是否戴口罩。圖為北市文山區一所大學校園內學生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北5日電）明天起校園口罩鬆綁，學生容貌焦慮話題受關注，專家傳授3招降低焦慮感，例如多和熟悉親友相聚、找出並表現自身優點、減少不必要的比較等，戴口罩是防疫，並非為了美顏。

中央流行疫情指揮中心公布，明天起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，實施室內口罩放寬措施，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內仍應佩戴口罩。

不少家長擔心學生脫下口罩後，因為容貌產生焦慮，甚至增加霸凌事件。台灣社會心理復健協會理事長張自強今天透過新聞稿表示，2月中旬開始實施放寬室內口罩佩戴規定，實施至今已經2週，尚未出現嚴重的容貌焦慮或類似職場霸凌，但校園口罩鬆綁應做好心理準備與調適。

張自強建議，尊重學生自主戴口罩決定，應該由老師帶頭，讓其他學生更清楚每個人都可以衡量自身狀況決定戴口罩與否。他舉例說明，比如老師在班級上課時，不需要特別點名哪些學生有戴口罩，或是沒戴口罩。

張自強說，學生選擇繼續戴口罩的原因，大概有預防感冒所需、尚未完成接種疫苗、擔心空污、青春痘處理中、心理尚未準備好等。容貌焦慮與有無戴口罩沒有直接關聯性，應該是平時戴口罩只露出眼睛，疏於刮鬍子或化妝，拿掉口罩後就必須再花些時間打點。

張自強表示，個人建立自信是表現在工作能力和專長，從全面戴口罩到校園口罩鬆綁，一個習慣的調整，需要師長、學生等各方面師先做好心理準備，循序漸進及尊重自主的方式，以降低不戴口罩的壓力。（編輯：管中維）1120305

#口罩
#容貌焦慮
#霸凌
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