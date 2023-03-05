3/5本土1萬90例、60死 觀察一週有望預告下波鬆綁新制

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國內5日新增1萬90例COVID-19本土病例、60人死亡。圖為小朋友臉上戴著口罩，在台北華山大草原遊戲場旁開心玩泡泡。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）指揮中心今天公布新增1萬90例COVID-19本土病例、60人死亡。指揮中心發言人羅一鈞說，明天可能再度少於萬例，校園口罩鬆綁，約觀察一週，有望預告下波鬆綁新制，如輕症免隔離。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心統計，今天新增1萬90例本土個案，較上週日（2月26日）公布的1萬2792例，下降21.1%；另外，新增217例境外移入個案。

羅一鈞接受媒體聯訪時表示，本來就沒有預期今天本土病例會降到萬例以下，但因為每週日通報數及看診院所較少，每週一公布病例數都是當週最少，預估明天本土個案數應該會再度降到萬例以下。

根據指揮中心公布，明天起各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，實施室內口罩放寬措施，學生可自行決定在教室是否佩戴口罩，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、接駁車內仍應佩戴口罩。

羅一鈞說，整體COVID-19疫情處於低點，後續鬆綁措施時機越來越成熟，預估明天起校園口罩鬆綁後，需要觀察約一週時間，看看放寬防疫措施是否造成整體疫情波動，若COVID-19疫情趨勢沒有發現明顯反彈，大約近期記者會將預告下波鬆綁新制，如輕症免隔離等。

羅一鈞表示，以輕症免隔離為例，相關配套措施已研議得差不多，指揮官王必勝也提到希望這個月預告上路時間，預告到實施會有10天以上，期間會進行新制宣導，與衛生單位、醫療院所進行通報改制教育訓練，相關部會指引也會修改。（編輯：管中維）1120305