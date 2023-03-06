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3/6本土增6928例創314天新低 醫院感染管控將放寬

2023/3/6 14:35（3/7 08:22 更新）
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指揮中心6日公布新增6928例COVID-19本土病例，不僅是第3波疫情最低，更創314天新低。圖為台北西門町遊客拉下口罩輕鬆逛街。（中央社檔案照片）
指揮中心6日公布新增6928例COVID-19本土病例，不僅是第3波疫情最低，更創314天新低。圖為台北西門町遊客拉下口罩輕鬆逛街。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）指揮中心今天公布新增6928例COVID-19本土病例，不僅是第3波疫情最低，更創314天新低。發言人羅一鈞說，鬆綁時機愈來愈成熟，將陸續放寬醫護戴N95口罩等醫院感染管控措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，指揮中心統計，新增本土個案6928例，是自去年4月26日當天新增6295例以來最低，並較上週一（2月27日）公布的7577例，下降8.6%；另外，新增152例境外移入個案，以及45人死亡。

羅一鈞接受媒體聯訪時表示，除了輕症免通報及免隔離新制希望3月預告上路，近期也會調整輕症診療穿戴N95口罩、防水隔離衣防護措施及醫護人員感染管控措施。上週已與專家開會決定下修個人防護措施規格，若只是未碰觸病人的一般問診，僅需戴醫用或外科口罩即可。

若涉及量血壓、量體溫等會接觸到身體的行為，除了配戴醫用、外科口罩，可以額外戴上手套，或在確保手部衛生前提之下執行，不會再要求需要穿著防水隔離衣。羅一鈞表示，上述新制預計本週公布，並發函各醫療院所，可修改感染管控規定。

針對疑似確診個案收治及照護也同步調整，羅一鈞說，疑似確診COVID-19病人收治原則，輕症及無症狀確診者依主要住院問題，僅需收治於一般或專科病房的單一病室或隔離病室；有肺炎或嚴重呼吸道症狀疑似中重症確診者，收治於專責病房。（編輯：管中維）1120306

#COVID-19
#羅一鈞
#N95口罩
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