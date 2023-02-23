「疫苗+1」3/6上路 6歲以上未打莫德納BA.5等3對象適用

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指揮中心宣布，「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，鼓勵3類民眾至少打1劑疫苗。圖為去年11月民眾在長庚醫院台北田徑場接種站施打莫德納次世代BA.5雙價疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北23日電）COVID-19本土疫情穩定下降，指揮中心今天宣布，「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，鼓勵3類民眾至少打1劑疫苗，但今年元旦後已接種BA.5次世代雙價疫苗者不適用。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心宣布，將於3月6日起至4月30日期間，推動「疫苗+1、解封安心」全民COVID-19疫苗接種運動。

實施對象為6個月以上，未曾接種任何一劑、尚未完成基礎劑者，以及6歲以上，未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗者。不過，今年元旦起已接種莫德納BA.4/5次世代疫苗的民眾，不屬於這次活動實施對象。

指揮中心提醒，曾確診者，疫苗接種與確診日期須間隔3個月（84天）以上；若已打過至少2劑，接種疫苗須與前1劑間隔3個月（84天）以上。

指揮中心表示，疾管署正在官網建置「疫苗加一，解封安心」專區「COVID-19疫苗接種院所」，未來民眾可利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近的接種地點就近接種，也可至各地方政府衛生局的官方網頁、粉絲專頁等，取得更多最新消息。（編輯：管中維）1120223

（指揮中心提供）