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王必勝：未來傾向每年3、4月施打COVID-19疫苗

2023/2/23 15:56（2/23 16:43 更新）
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圖為莫德納次世代BA.5雙價疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北23日電）國內COVID-19疫情趨緩，指揮中心推「疫苗+1」活動，為往後解封做準備。指揮中心指揮官王必勝今天說，未來每年接種幾劑要看科學實證，但若固定，傾向每年3、4月施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，中央流行疫情指揮中心宣布，「疫苗+1」活動3月6日至4月30日登場，鼓勵民眾至少打1劑疫苗，但今年元旦後已接種BA.5次世代雙價疫苗者不適用。

王必勝下午在疫情記者會中表示，今年接種一定是公費，目前仍有約130萬民眾未曾接種任何一劑疫苗；未來每年要接種幾次要看科學實證，但若變動不大，就是每年接種1次，且傾向在3、4月施打，與10月例行開打的流感疫苗分開。

各界關心5月是否會有其他解封措施。王必勝強調，解封雖然希望疫苗覆蓋率愈高愈好，但兩者齊頭並行，並沒有連動關係，解封是看疫情變化。

至於隔離方式、通報定義改變等相關事宜，王必勝表示，一直都有討論，這些都對行政作為有很大影響，包括地方政府衛生局相關工作、隔離通知書、費用等，也還需要和許多相關部會討論，需要多一些時間準備。

指揮中心發言人羅一鈞表示，上午專家會議雖有針對輕症免通報、或是改為只通報中重症的內容討論，例如肺炎或其他併發症才要通報，但還有很多配套需要規劃，因此專家會議中並未建議實施日期，需等相關配套周全後再上路。

繼指揮中心例行記者會改為一週一次，羅一鈞宣布，陪伴民眾走過3年時光的確診數手版將走入歷史，改於每天在疾管署官網公告，供民眾查詢。（編輯：管中維）1120223

#王必勝
#羅一鈞
#COVID-19
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