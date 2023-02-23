228連假後疫情恐再升 王必勝籲3族群再打1劑疫苗

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北23日電）228連假將至，指揮中心指揮官王必勝表示，預估COVID-19疫情在連假後可能短暫上升，不只脆弱族群須儘速接種疫苗，須群體活動的學生、欲出國的民眾都建議今年再打1劑疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）穩定下降，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，預估228連假期間，因為假期效應，新增個案數可能再下降，連假結束後，疫情將短暫回升，未來社區疫情將持續處於低點，但偶爾會出現起伏。

指揮中心推出「疫苗加一，解封安心」全民COVID-19疫苗接種運動，將於3月6日起開跑，王必勝說，沒有選在3月1日就實施，主要是因為考慮到醫療單位連續假期休假，希望給予更充沛時間準備，各縣市施打鼓勵措施都不同，中央將統一收集、公布，民眾可以透過疾管署官網專區查詢詳情。

王必勝說，希望今年大家都能再打1劑疫苗，台灣陸續邁向解封的正常生活。從每天公布的重症、死亡資料，會發現半數1劑疫苗都沒有打，3分之2沒有接種3劑疫苗，除了脆弱族群建議施打，長時間在校園過群體生活的學生、社會活動及出國旅遊多的中壯年族群也應該再接種，提升保護力。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，一般而言，血液抗體越高，即使病毒跑到呼吸道也沒辦法侵犯，罹病率減少，到目前為止，國內已經很多民眾可能打過3至5劑疫苗，但疫苗抗體大約半年就會下降，保護效果可能不到5成，各國專家普遍認為今年須再打1劑。

李秉穎說，未來是否年年施打仍待觀察。短期而言，從現在的死亡及重症數據可知，COVID-19對於人類還是有威脅性，若完全沒有施打疫苗，大約會有10%至20%重症風險，2至3%可能死亡，高風險族群免疫記憶力衰退較快，更應該再施打1劑。

據指揮中心公布數據，昨天COVID-19疫苗接種2萬457人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑89%、追加劑接種率76.3%，第2次追加劑接種率23%（65歲以上接種率45.9%）。（編輯：陳政偉）1120223