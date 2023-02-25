2/25本土增1.3萬例 總確診數累計破千萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）疫情指揮中心公布今天新增1萬3281例COVID-19本土病例，新增53人死亡；境外移入新增245例。2020年國內爆發首例確診個案至今，總確診數在今天破千萬，累計共1001萬2276例。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，今天新增的本土確診數，與上週同期相比降幅約10.2%。

今天是228連假第1天，羅一鈞呼籲，雖然室內戴口罩規定放寬，但有4類情境仍建議要戴口罩，分別為有發燒或呼吸道症狀、年長或免疫低下者外出時、人潮聚集、與年長或免疫低下者接觸時。

此外，醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所規定應戴口罩。醫療照護機構包括醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構等；公共運輸及特殊運具為鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車及計程車、空運及海運（以上包含運具及場站）、救護車及復康巴士。

羅一鈞也提醒，0到6歲學齡前幼兒及65歲以上長者可領取免費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩試劑政策，暫時提供到2月28日為止，3月1日起還有實名制快篩及其他自費快篩，可自各通路購買，若後續疫情又有變化，會再評估是否提供免費快篩。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，陪伴民眾走過3年COVID-19疫情的指揮中心記者會，調整為每週1次，例行新聞稿也從昨天起改成每天在疾管署官網公布數字，提供民眾查詢。（編輯：陳政偉）1120225