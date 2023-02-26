2/26本土增1萬2792例、46死 3月可望宣布隔離新措施

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）指揮中心今天公布，新增1萬2792例COVID-19本土病例，其中46人死亡；境外新增298例。指揮中心說，單週新增本土確診跌破10萬例，若疫情等因素穩定，可望3月宣布隔離新措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續下降，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，與上週日（19日）相比，降幅約18.7%；若以2月19日至25日這週確診人數約9萬8613例，與前一週11萬4513例相比，跌破10萬例，降幅約13.9%。

羅一鈞指出，預估明天降到1萬例以下的機會很高；針對隔離方式、通報定義調整等，一直都在持續研擬中，並與其他相關單位討論實施後的配套措施，例如隔離若從5+n改成0+n，哪些事情可做、哪些不可做。

不過，羅一鈞強調，還是要看疫情後續下降趨勢，包括3月6日校園口罩鬆綁，是否對疫情產生影響，若這幾個因素穩定，可望在3月當中再宣布一些新措施詳細內容。

228連假期間，天氣轉冷。羅一鈞再度提醒，儘管COVID-19疫情趨緩，但流感、呼吸道融合病毒、腺病毒等，目前看來在社區中都有流行或蠢動的情形，建議長者、慢性病患者或是幼兒務必要戴口罩、勤洗手，避免不慎染病，造成身體負擔。（編輯：管中維）1120226