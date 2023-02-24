2/24本土增1萬3137例 疫情下降校園口罩鬆綁應可如期上路
2023/2/24 14:30（2/24 14:38 更新）
國內24日新增1萬3137例本土病例。圖為民眾戴好口罩從鼓山輪渡站搭船前往旗津。（中央社檔案照片）
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）疫情指揮中心公布今天新增1萬3137例本土病例，新增56人死亡；另外，境外移入新增303例。指揮中心表示，若228連假後疫情沒有明顯升溫，校園口罩鬆綁應可如期於3月6日上路。
中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞接受媒體聯訪表示，今天新增56例死亡，沒有特殊個案，均為50多歲以上。
至於新增的本土病例部分，羅一鈞表示，與上週同期相比降幅約13.4%；疫情在春節後第一週達到最高峰，目前呈現連續3週穩定下降，接下來228連假後若沒有明顯升溫，3月6日校園口罩鬆綁應可如期上路。
隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定下降，迎接全面解封、回歸正常生活，陪伴民眾走過3年COVID-19疫情的中央流行疫情指揮中心記者會，調整為每週1次，例行新聞稿也從今天起改成在疾管署官網公布數字，提供民眾查詢。（編輯：陳政偉）1120224
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